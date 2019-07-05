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Наблюдатели назвали подкупом раздачу сахара кандидатом в депутаты в Лисичанске

пятница, 05 июля 2019, 17:14
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В Лисичанске Луганской области зафиксирована раздача мешков с сахаром, на которых размещены политические лозунги и призывы голосовать за кандидата в депутаты по 107-му избирательному округу Александра Сухова.

В Комитете избирателей такую акцию назвали "косвенным подкупом избирателей", сообщает From.UA.

"Безусловно, раздачу гречки или продуктов во время агитации можно квалифицировать как косвенный подкуп избирателей", - считает эксперт.

Согласно действующему законодательству, кандидаты могут распространять свою агитационную продукцию в виде календариков, чашек или ручек, и есть четкое ограничение по стоимости единицы такой продукции.

Однако, раздача муки, масла, консервов могут квалифицироваться как подкуп, поскольку стоимость таких товаров зачастую выше установленного лимита. Также нарушением называют и раздачу наличных средств.

Эксперт отметил, что ситуация с такого рода "подкупами" – "болезнь наших выборов".

"Прежде всего это касается выборов в мажоритарных округах. Пока не изменится избирательная система, есть риски применения прямого и косвенного подкупа избирателей", - говорится в материале.

"Пока что остается просить избирателей не голосовать за "гречкосеев", а национальную полицию - принимать и рассматривать заявления о подкупе", - заявил Кошель.

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