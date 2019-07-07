ЦИК сняла с регистрации 11 кандидатов в нардепы: кому отказали

В воскресенье, 7 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, в порядке самовыдвижения отменены регистрации кандидатов: Ретивова И.А. - в ОИО № 50; Бабенко М.Н. - в ОИО № 90; Глиняного Л.П. - в ОИО № 92; Бойко А.В. - в ОИО № 97; Костяка М.М. - в ОИО № 183.

Кроме того, ЦИК сняла кандидатов в нардепы, выдвинутых политическими партиями: от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Подостройца К.А. - в ОИО № 135; Бальжик М.М. - в ОИО № 136; Граждана В.В. - в ОИО № 141; Шкаровского В.М. - в ОИО № 143; от "Оппозиционного блока" Тулюлюка А.В. - в ОИО № 204; Левковского М.П. - в ОИО № 207.

Отмечается, что Комиссия внесла изменения в постановление о форме, цвете и текстах избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах, исключив из соответствующих приложений сведения об указанных кандидатах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Также ЦИК отменила регистрацию экс-главы АП беглого Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального пророссийского блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду.

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.