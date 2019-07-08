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Скандал с отменой выборов в Раду: Верховный суд поставил точку

понедельник, 08 июля 2019, 07:47
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В воскресенье, 7 июля, Верховный Суд Украины отменил пережеребьевку партий, которая могла бы повлиять на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Страна.

Так, рассмотрев дело в отношении пережеребьевки партий относительно номеров, под которыми они будут в избирательных бюллетенях на выборах в Верховную Раду, суд вынес постановление отменить ее.

Напомним, 26 июня в ЦИК произошла жеребьевка относительно номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях. 27 июня ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Оппоблоке" предупредили о возможном срыве парламентских выборов.

Также ранее у Зеленского объяснили, по какой причине внеочередные выборы в Верховную Раду могут не состояться.

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