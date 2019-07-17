СМИ: на 39-м округе Днепропетровщины используют админресурс в пользу кандидата от "Слуги народа"

За один из крупнейших по площади избирательных округов Днепропетровской области - №39 - соревнуются 14 кандидатов в народные депутаты, среди них - Сергей Северин, который сейчас является заместителем председателя областного совета по исполнительному аппарату - начальником управления экономики, бюджета и финансов.

Как пишут в социальных сетях возмущенные жители округа, этот кандидат начал массово использовать административный ресурс, привлекая к агитации в свою пользу должностных лиц органов местного самоуправления и бюджетные ресурсы.

"Божья благодать сошла на наш Васильевский Старостинский округ. Это чудо произошло 15.07.2019 г. На служебном авто, на халявном бензине (купленном за бюджетные средства) и в рабочее время, с агитацией за Северина Сергея, к нам пришла сама секретарь исполкома (управляющая делами) - Деревьянко Лариса Васильевна.

То, что до поры-до времени исполком Раевского с/с полностью поддерживал Порошенко П.А., опустим, потому что они полностью поддерживают действующего президента Зеленского В.А. То, что должностное лицо занимается агитацией, видимо, тоже опустим.

То, что бюджетные учреждения в рабочее время раздают агитацию, тоже опустим (они люди зависимые, уволят, вдруг не послушаются, против власти не пойдут. Ну, так всегда было. Может, и не уволят, но "сделают нервы").

Все опустили и что имеем? Что осталось? Остается власть, которая перекрасилась в зеленый цвет, и все остальное остается по-старому. "Удельные княжества" с "мини-князьями" и люди, поставленные на колени ... " - пишет возмущенная Оксана Крылова.

Также журналисты сообщали и о других подобных фактах. Как пишет "Днепроград", Сергей Северин был помощником депутата Верховной Рады 5-го (2006-2007) и 6-го (2007-2012) созывов от ВО "Батькивщина" Святослава Олийныка. В 2010 году вышел из одноименной фракции в украинском парламенте.

Источник фото - Facebook

В публичную плоскость Северин вышел в 2014 году, когда главой Днепропетровской облгосадминистрации стал Игорь Коломойский, а его заместителями - Геннадий Корбан, Борис Филатов и Святослав Олийнык.

В том же году Сергей Северин возглавил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Днепропетровской ОГА, стал советником Игоря Коломойского. Осенью 2014-го баллотировался в депутаты Верховной Рады в 46-м избирательном округе, что в Донецкой области, но не прошел, заняв последнее место.

Cергей Северин

В 2015-м Сергей Северин выдвигался в Днепропетровский областной совет от партии "Возрождение", в которую вошли экс-регионалы, однако депутатом так и не стал. А вот Святослав Олейник, который баллотировался в облсовет от той же партии, мандат получил. Более того, он стал первым заместителем председателя облсовета.

В 2016-2017 годах Северин был советником председателя Днепропетровского областного совета отдела патронатной службы управления обеспечения деятельности совета. С 2018 года - заместитель председателя областного совета по исполнительному аппарату - начальник управления экономики, бюджета и финансов.

Сергей Северин руководил ООО "Украинско-чешское совместное предприятие "Николь Индастри". По данным расследования "БюроUA", эта компания была псевдопроизводителем плитки, которую использовали во время ремонта на ул. К. Маркса и ул. Гоголя в Днепре 2015 года. На самом деле фирма-подрядчик "СПС" закупала плитку у местного производителя Виктора Авулина. В документах ее стоимость была почти вдвое выше по сравнению с ценами предпринимателя.

"Через два месяца плитка стала крошиться на глазах", - писало "БюроUA".

Во время избирательной кампании кандидата пиарит и Синельниковский городской совет. В частности, по результатам его поездки в Синельниково 2 июля 2019, когда Северин вместе с мэром поздравил жителей и гостей города с праздниками - Днем Конституции и Днем молодежи. Использование местных советов с целью агитации является применением админресурса, поскольку все кандидаты должны иметь одинаковые условия для агитации и местная власть не может предоставлять кому-то преференции.

6 июля в городе Синельниково состоялся "концерт выходного дня".

"В нашем городе, как и во всей Украине, очень много людей поддержали "Зе! команду", и все вместе мы привели ее к победе. А значит, у нас есть возможность собраться, пообщаться, познакомиться с кандидатом от команды Зе! и с людьми, которые его представляют", - писали пользователи Facebook, приглашая на концерт, который по сути является предвыборной "гречкой".

В агитационных футболках были даже дети.