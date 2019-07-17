В 101 избирательном округе на Кировоградщине лидирует "Слуга народа" - опрос Центра Разумкова

Центр Разумкова провел исследование предпочтений жителей в 101 избирательном округе Кировоградской области.

По результатам соцопроса, реальный шанс стать победителем имеет только партия "Слуга народа", передает сайт Центра.

Исследование проведено с 22 по 30 июня 2019 года. Опрошено 805 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 3,5%.

Среди тех, кто примет участие в выборах 21 июля, 60% будут голосовать именно за "Слугу народа".

На этом округе партию президента Владимира Зеленского представляет Юрий Кузбит.

Его ближайшим соперником до недавнего времени был действующий народный депутат от партии "Народный Фронт" Максим Поляков. Впрочем, партию Арсения Яценюка в округе поддерживают лишь 2% избирателей. Кроме того, за последнюю неделю Поляков существенно потерял поддержку электората из-за коррупционных скандалов.

Как пишут СМИ, падение рейтинга произошло из-за жены Полякова, которая во время его избирательной кампании поехала отдыхать на курорт Мальдив, где неделя пребывания стоит около 215 тысяч грн. Также оказалось, что Поляков живет на льготы из бюджета. Согласно его декларации, только в прошлом году он взял 1 млн грн бюджетных средств. Также журналисты сообщают об уголовном деле против Полякова, где он обвиняется в получении взяток от иностранцев за содействие в незаконной добыче янтаря в Украине. Материалы дела переданы в суд. 12 сентября в Печерском районном суде Киева будет слушаться так называемое "янтарное дело", фигурантом которого он является.