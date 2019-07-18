Избирательный процесс в отдельных округах угрожает международному имиджу Украины - политолог

"Грязные" парламентские выборы в 210-ом мажоритарном округе Черниговской области и ещё ряде округов, где наблюдатели зафиксировали случаи массовой скупки голосов, насилия против журналистов и распространения компромата, могут негативно повлиять на имидж страны и на авторитет новой власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк, в своем блоге на Цензор.Нет "Мажоритарка по беспределу". Черниговское дежа вю".

"На ситуацию в 210 округе обратил внимание один из международных наблюдателей из Европы, с которым довелось общаться. Он выразил "серьезную озабоченность в связи с безнаказанными нарушениями, имеющими место в отдельных округах, в том числе, и в 210-ом". И добавил: "На этих округах я и мои коллеги фиксируем нарушения, угрожающие исказить результаты народного волеизъявления". "Зеленый свет" черным технологиям, подкупу и манипуляции дискредитирует выборный процесс. Такое наглое поведение кандидатов сложно было представить в постмайданной реальности". Это писали СМИ о выборах на Черниговщине в июле 2015-го. К сожалению, то же самое приходится констатировать и в июле 2019-го. И это точно может поставить под угрозу и имидж президента, и международный имидж Украины", - подчеркивает политолог.

По его словам, и наблюдатели, и журналисты уже фиксировали в 210 округе массовую скупку голосов в пользу одного из кандидатов, сотрудника банковской сферы Бориса Приходько.

"По данным СМИ, в 210 округе банкир Борис Приходько, который ходит под следствием за кражу 2 миллиардов, скупает голоса и стремится вРаду. С первого дня избирательной кампании Борис Приходько начал строить "сетку" для скупки голосов. А сейчас начата ее монетизация. Раздают по 3000 гривен. Несмотря на то, что наблюдатели, СМИ и общественные организации требовали от власти и правоохранителей пресечь скупку голосов, остановить или хотя бы уменьшить масштабы ее не удалось. О чём свидетельствуют сообщения жителей округа. Хотя, по сообщениям местных СМИ, в "прославившемся" в 2015-ом на всю страну 205 округе на этих выборах полиция активно противодействует подкупу избирателей. До 210-го округа у правоохранителей по этой логике "руки дойдут" через четыре года, на следующих выборах в Верховную Раду…", - пишет Андрей Миселюк.

Ранее в 210-м округе подожгли авто Александра Луцюка – известного в Козелецком районе общественного деятеля, соучредителя и лидера общественного объединения "Остерская Сич". Он убежден, что это месть за его активное участие в избирательной кампании в поддержку одного из кандидатов в народные депутаты. Об этом Александр Луцюк сообщил на своей странице в Facebook.