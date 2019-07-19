Связан с Януковичем: в прессе появились скандальные сведения о кандидате в депутаты Артеменко

Кандидата в депутаты Верховной Рады по 215 округу Сергея Артеменко уличили в связях с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает издание "Карусель 19".

В издании пишут, что за свою политическую карьеру кандидат в депутаты успел поработать и на "Партию регионов".

В частности, в 2010 году он был официальным наблюдателем от кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича, и на тот момент был заместителем председателя Днепровского райсовета в Киеве, представляя Блок Леонида Черновецкого.

Уже после Майдана Артеменко стал членом ОИК от партии "Собор", которую возглавлял близкий соратник Порошенко Анатолий Матвиенко. Молодежное "крыло" этой партии возглавлял племянник Матвиенко Сергей Березенко, который сейчас фигурирует в скандале с созданием "сетки" скупки голосов.