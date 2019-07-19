RU  UA  EN

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

18:13
Людям навязывают: известный украинский боксер сделал громкое заявление по Донбассу и Крыму
18:11
СМИ рассказали о скрытых доходах кандидата в депутаты Артеменко
17:56
Двух топ-менеджеров Святаша взяли под домашний арест по делу о мошенничестве - СМИ
17:48
​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото
17:41
Соратник Черновецкого депутат Киевсовета Маляревич идет в Раду от партии Порошенко - СМИ
17:40
Что произошло между Зеленским и Полтораком: появился комментарий министра
17:25
УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе: названа причина
17:15
Войны не будет: в России рассказали, что Путин задумал против Украины
17:13
Зеленский устроил зачистку послов Украины по всему миру: досталось и США
17:10
Битва за мир и за жизнь: Рабинович обратил внимание на важность взвешенного голосования на выборах
17:04
Связан с Януковичем: в прессе появились скандальные сведения о кандидате в депутаты Артеменко
16:54
Легендарный хоккеист покончил жизнь самоубийством: подробности трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Связан с Януковичем: в прессе появились скандальные сведения о кандидате в депутаты Артеменко

пятница, 19 июля 2019, 17:04
переглянути новину українською

Кандидата в депутаты Верховной Рады по 215 округу Сергея Артеменко уличили в связях с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает издание "Карусель 19".

В издании пишут, что за свою политическую карьеру кандидат в депутаты успел поработать и на "Партию регионов".

В частности, в 2010 году он был официальным наблюдателем от кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича, и на тот момент был заместителем председателя Днепровского райсовета в Киеве, представляя Блок Леонида Черновецкого.

Уже после Майдана Артеменко стал членом ОИК от партии "Собор", которую возглавлял близкий соратник Порошенко Анатолий Матвиенко. Молодежное "крыло" этой партии возглавлял племянник Матвиенко Сергей Березенко, который сейчас фигурирует в скандале с созданием "сетки" скупки голосов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный

Украинцы выбирают новую Верховную Раду: онлайн трансляция голосования

Как журналистское недоверие снижает качество выборов в Украине

Петр Алексеевич сейчас очень сильно боится новой коалиции в парламенте - нардеп Сергей Власенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: