Как голосовали Зеленский и Порошенко: опубликованы фото и видео

В сети показали, как на парламентских выборах 21 июля голосовали действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Трансляцию вел корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, политики утром прибыли на свои избирательные участки. Зеленский приехал со своей женой Еленой в сопровождении охраны. По дороге к зданию их окружили люди, которые просили президента навести порядок в стране и отметили ,что они за него.

Охрана Зеленского близко к нему не подпускала журналистов, однако сам гарант старался по дороге пообщаться с избирателями. А после заполнения бюллетеня глава государства заявил, что хочет и далее видеть новые лица в политике.

Порошенко прибыл на свой избирательный участок также с женой Мариной и старшим сыном Алексеем. Они проголосовали и бывший президент сказал речь о пути Украины в ЕС и НАТО.

"Я проголосовал за европейской и евроатлантической Украины. Украина, которая движется вперед, в семью европейских народов, ибо только эти два мощных союза - ЕС и НАТО являются гарантами мира, безопасности, благополучия для каждого украинского гражданина", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 21 июля, в Украине зафиксировали первые нарушения на парламентских выборах.