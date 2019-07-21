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Ленка, за кого голосовать? Фото Зеленского с выборов в Раду стало хитом сети

воскресенье, 21 июля 2019, 21:41
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Президента Украины Владимира Зеленского сфотографировали в забавном виде во время его выхода из кабинки для голосования на выборах в Верховную Раду.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Фото сделал корреспондент Reuters Валентин Огиренко.

На снимке глава украинского государства выглядывает из-за шторки, потирая нос.

Фото Зеленского вызвало волну шуток и негодования в сети. Некоторые пользователи утверждают, что именно таким президента Украины и увидят люди во всем мире.

"Закладку ищет, Ленка на шухере", "Шут так и остался шутом", "Ленка, за кого мне голосовать?", "Закинулся просто в кабинке", "Ку-ку", "А Порошенко уже ушел?", - пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов экзитполов по парламентским выборам заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

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Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

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