Эксперименты рептилоидов? Сеть удивило пророчество из сериала "Слуга народа"

В сети вспомнили кадр из сериала "Слуга народа", производства студии "Квартал 95", который удивительным образом предрекает результаты досрочных парламентских выборов в Украине.

В частности, на сходство обратил внимание блогер "Баба и кит".

Речь идет о третьей серии третьего сезона шоу, где в кадре показывают карту Украины. В этот момент герой сериала говорит, что "таким образом страна объединилась, кроме Королевства Галицкого и СССР". На карте видно, что отдельным цветом закрашены Львовская область, которая по задумке авторов и стала "Королевством Галицким", а также Луганская и Донецкая области – СССР.

При этом пользователи в сети отмечают, что карта из сериала удивительным образом отражает электоральные результаты досрочных выборов в Раду 21 июля 2019 года: "Слуга народа" получила лидерство по всей Украине, кроме Львовской области – где победила "Европейская солидарность" и Донецкой и Луганской областей – где лидерство удержала "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Пользователи в сети удивляются таким совпадениям и в шутку подозревают, что все это – проделки рептилоидов.

Как сообщал "Апостроф", партия "Слуга народа" по результатам выборов сможет создать в Раде однопартийное большинство.