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Стало известно, прошли ли в Раду скандальные братья Добкины

понедельник, 22 июля 2019, 21:55
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Братья Михаил и Дмитрий Добкины проиграли выборы в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют официальные данные ЦИК.

Так Добкин-старший на досрочных выборах шел в Раду по партийному списку "Оппозиционного блока", который в итоге не преодолел 5% барьер.

В то же время Дмитрий Добкин проиграл выборы в Харькове на 178 округе. После подсчета голосов он оказался только третьим, набрав 16,2% голосов избирателей. На его округе победил "Слуга народа" Александр Литвинов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Михаил Добкин попал в скандал, оказавшись в санкционных списках РФ. В результате в начале июля 2019 года его не пустили в Россию.

В то же время Дмитрий Добкин не раз был заснят в Раде за странным поведением.

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