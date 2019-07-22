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ЦИК обработала почти 95% протоколов на заграничных участках: кто побеждает

понедельник, 22 июля 2019, 06:52
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 94,11% протоколов на заграничных избирательных участках - наибольшую поддержку избирателей получила партия "Слуга народа".

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

Так, партия "Слуга народа" набирает 29,25% голосов, "Европейская солидарность" - 28,79%, "Голос" - 18,87%, партия Шария - 4,64%, "Свобода" - 4,07%.

Далее идут "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Сила и честь" и "Батькивщина".

Как известно, ЦИК должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Между тем, СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра.

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