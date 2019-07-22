ЦИК выявил победителя на скандальном округе Дубневича-Васильченко

Победителем на округе 118 во Львове стала представительница "Голоса" Галина Васильченко.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные на официальном сайте ЦИК.

По состоянию на 23:06 ЦИК осталось посчитать 0,72%, а Васильченко опережает самовыдвиженца, нардепа от БПП Богдана Дубневича на 1,39%.

Сам Дубневич на своей странице в Facebook уже признал победу конкурента и высказал благодарность своим избирателям.

Как сообщал "Апостроф" ранее лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила зафиксировала попытку переписать результаты выборов на округе 118.

Речь шла о затягивании подсчета голосов и аномальной явке в селах под завершение голосования в округе.