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ЦИК выявил победителя на скандальном округе Дубневича-Васильченко

понедельник, 22 июля 2019, 23:15
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Победителем на округе 118 во Львове стала представительница "Голоса" Галина Васильченко.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные на официальном сайте ЦИК.

По состоянию на 23:06 ЦИК осталось посчитать 0,72%, а Васильченко опережает самовыдвиженца, нардепа от БПП Богдана Дубневича на 1,39%.

Сам Дубневич на своей странице в Facebook уже признал победу конкурента и высказал благодарность своим избирателям.

Как сообщал "Апостроф" ранее лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила зафиксировала попытку переписать результаты выборов на округе 118.

Речь шла о затягивании подсчета голосов и аномальной явке в селах под завершение голосования в округе.

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