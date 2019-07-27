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Аферисты, бомжи и расисты: появились мощные стихи о составе новой Рады

суббота, 27 июля 2019, 00:32
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В сети опубликовали эпичный стих о составе новой Верховной Рады.

Его в Facebook опубликовал Владимир Храмцов.

В сети оценили талант Храмцова, отметив, что стих действительно описывает реалии состава новоиспеченного парламента.

"Очень в точку", "Стих прикольный! Но нам - не по приколу!", "Супер! Но *опа полная!" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражила биография кандидата от партии Зеленского. Так, кандидат в депутаты Татьяна Грищенко имеет среднее образование, безработная, ранее работала няней по найму. Также Грищенко застукали за страстными поцелуями с сотрудником ОИК 66-го мажоритарного округа (Житомирская область), по которому она баллотировалась в Верховную Раду.

Кроме того, появилась реакция ЦИК на скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа".

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