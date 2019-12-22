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В Украине стартовали местные выборы в десятках ОТГ: что нужно знать

воскресенье, 22 декабря 2019, 09:58
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В воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах проходят первые местные выборы.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, в воскресенье, 22 декабря.

Так, выборы пройдут в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. Здесь состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.

Кроме того, известно, что в указанных выборах принимают участие 29 политических партий, а, по предварительным подсчетам, участие в голосовании примут более 380 тыс. избирателей.

Специально для проведения указанных выборов было создано 1 тыс. 734 территориальных, одномандатных избирательных округов. Голосование началось в 8:00 на 536 избирательных участках и продлится до 20:00.

Согласно законодательству, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны быть установлены 27 декабря включительно, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года включительно.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение первых выборов в ОТГ 22 декабря, составляет 21 млн 842 тыс. 200 грн.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 19 декабря, на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс.

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