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Выборы в ОТГ: Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой

понедельник, 23 декабря 2019, 13:44
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Партия "Батькивщина" получила 30,7% мандатов из всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийному показателю в 29 общинах на первых местных выборах в ОТГ, которые состоялись 22 мая в 21 области Украины.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в Facebook.

"Мы пропустили вперед только президентскую политическую силу, а всех остальных соперников оставили далеко позади. От имени партии "Батькивщина" я благодарю за поддержку!" - отметила Тимошенко.

"Я желаю сил всем партийцам, в которых поверили люди. Уверена - мы не подведем!" - добавила она.

Напомним, что выборы прошли в 86 ОТГ. "Батькивщина" получила 286 мандатов, не считая тех партийцев, которые шли самовыдвиженцами. Реальную конкуренцию команде Юлии Тимошенко составила только президентская партия, другие же политические силы не приблизились к победителям.

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