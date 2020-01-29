Глава Сумского облсовета Токарь возглавил областную организацию партии "Наш край"

Председатель Сумского облсовета Владимир Токарь возглавил партию "Наш край" в области.

Об этом было сообщено на брифинге для СМИ, в котором приняли участие Токарь, а также сопредседатели партии Александр Мазурчак и Сергей Шахов.

Новоизбранного председателя Сумской областной организации "Нашего края" представил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Сегодня партия "Наш край" - один из лидеров на местных выборах. По результатам выборов в объединенных территориальных общинах в прошлом году "Наш край" закрепился в тройке лидеров. В настоящее время партию "Наш край" представляют более 3700 депутатов в местных советах, а также около 100 городских, поселковых и сельских голов. Наша команда ежедневно расширяется! Сегодня к ней присоединился Владимир Токарь", - отметил Александр Мазурчак.

В свою очередь Владимир Токарь объяснил, почему присоединился к "Нашему краю".

"За партию говорят его дела, а не слова. И результаты выборов в общинах свидетельствуют, что люди видят и выбирают тех, кому стоит доверять. Именно поэтому я решил присоединиться к партии, которая представляет людей дела, профессионалов и хозяйственников. "Наш край" - это развитие Сумщины!", - отметил он.

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов отметил, что для партии очень важно, чтобы в каждом регионе во главе ее ячеек стояли профессионалы, которым доверяют люди.

"Это, безусловно, усиление нашей партии на Сумщине", - подчеркнул Шахов.

По результатам выборов в объединенных территориальных общинах прошлого года "Наш край" закрепился в тройке лидеров. На сегодня партию "Наш край" представляют 3745 депутатов в местных советах и 82 городских, поселковых и сельских головы.