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Окончание военного положения в Украине: что с запретом на въезд для россиян

пятница, 28 декабря 2018, 22:39

Россиянам в возрасте 16 до 60 лет, как и в период военного положения, не разрешен въезд в Украину.

Об этом заявил 28 декабря помощник главы ГПСУ Олег Слободян в опровержение распространенной в некоторых СМИ информации об отмене запрета на въезд, передает "Украинская правда".

Согласно сообщению, Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранных граждан, в частности, россиян, после окончания срока действия военного положения.

"Мы продолжаем принимать меры усиленный контроль за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", - сказал Слободян.

Он пояснил, что пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как и они могут работать по заданиям спецслужб РФ.

Как известно, в пятницу вечером некоторые СМИ, ссылаясь на Слободяна, распространили информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 26 декабря, в Украине завершилось действие военного положения.

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