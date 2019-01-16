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Дипломаты и глава ХОГА Светличная открыли в Харькове почетное консульство Словакии

среда, 16 января 2019, 10:37

Министры иностранных дел Словакии и Украины и глава ХОГА Юлия Светличная открыли 15 января в Харькове почетное консульство Словакии.

Это уже 14-е дипломатическое учреждение, открытое в Харьковской области, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак провел в Украине ряд рабочих встреч с руководством страны и посетил Харьковскую область, где обсудил со Светличной дальнейшее развитие отношений с областью.

Лайчак отметил, что в последний раз был в Харькове три месяца назад, и рад вернуться в регион.

"И для этого есть 3 причины. Во-первых, Харьков - прекрасный город, во-вторых, у нас есть много хороших проектов сотрудничества и, в-третьих, у нас есть огромный потенциал развития наших контактов в будущем. Именно поэтому мы решили открыть Почетное консульство в городе Харькове", - сказал он.

Лайчак отметил значительные перспективы для дальнейшего развития отношений между Харьковской областью и Словакией и выразил уверенность в том, что открытие Почетного консульства окажет положительное влияние на этот процесс.

Глава украинского МИД Павел Климкин в свою очередь отметил, что открытие консульства позволит использовать уникальные дружеские человеческие связи во всех сферах.

"Надеюсь, что и Слобожанщина совсем другим образом засветится в Словакии", -сказал министр.

Он акцентировал, что у Харьковской области большой потенциал- едва ли не наибольшее количество представителей среди сотрудников министерства из Харьковской области.

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что принципиальные договоренности относительно направлений развития сотрудничества Харьковского региона и Словакии уже есть.

"Наши приоритеты - это открытие промышленных площадок в Словакии, а также сотрудничество по развитию машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, гуманитарных и образовательных", - сказала Светличная.

Почетным консулом Словацкой Республики в Харьков назначен председатель правления ОАО "Корпорация ФЭД" Виктор Попов.

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