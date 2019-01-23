​Украина угодила в газовую ловушку Путина: журналист раскрыл хитрость Кремля

В Москве газовый контракт с Украиной воспринимают как "крючок", на который удалось поймать крупную рыбу.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников "Еспресо".

"Казалось бы, российские представители должны быть заинтересованы в подписании нового контракта с Киевом по европейскому образцу - контракта, который не позволил бы украинской стороне аппелировать к арбитражу, а "Газпрому", напротив, позволил бы получать свои деньги. Но происходит нечто прямо противоположное. Это Украина и Европейский Союз предлагают подписать новый контракт, а "Газпром" хочет оставить старый.

Почему? Ответ на этот вопрос прост. Для Кремля газ - это не только прибыли, это еще и оружие. Энергетическое оружие. И если доходы от нефти используются прежде всего для наполнения бюджета и продления срока существования неэффективного режима Путина, то газ - это средство для давления на соседние страны, это зависимость от Москвы. Нефть - это экономика. Газ - это политика", - считает Портников.

По его словам, Россия "посадила" Украину на "крючок".

"В Москве газовый контракт с Украиной воспринимают как "крючок", на который удалось поймать крупную рыбу. Поэтому и готовы нести потери, судиться в арбитраже, вести переговоры. Потому что уверены - рано или поздно, во всяком случае по завершении строительства "Северного потока-2" крючок сработает. Нужно только подождать.

В Кремле и будут ждать. Следующую встречу представителей Украины, России и ЕС министр энергетики России Александр Новак предложил провести в мае. Расчёт понятен: Москва просто не хочет разговаривать до президентских выборов в Украине. Если победит Юлия Тимошенко - тогда появляется надежда, что новый президент просто не захочет пересматривать контракт, связанный с ее собственными договоренностями и ловушка захлопнется. Если же расчет намерений Тимошенко окажется неверным или действующему главе государства Петру Порошенко удастся сохранить свой пост, тогда Россия просто будет продолжать тянуть время до окончания строительства "Северного потока-2"", - считает журналист.

Он также убежден, что никаких других намерений у Москвы нет, все ее планы "укладываются в одно короткое слово – шантаж".

Как сообщал "Апостроф", в случае неподписания нового договора о транзите российского газа в ЕС через Украину, "Газпром" прекратит транзит. Как следствие, государство недополучит до $3 млрд поступлений ежегодно.