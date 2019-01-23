РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

03:25
​Украина угодила в газовую ловушку Путина: журналист раскрыл хитрость Кремля
02:28
​Деды б гордились: в сети подметили тенденцию с истребителями Путина
01:41
В Николаеве таксист угрожал пассажирам расправой: опубликовано видео
00:19
​Путь свободен: в сети появилась героическая история воина-сапера на Донбассе, фото

22 января

23:48
Стало известно про избиение на Прикарпатье скандального начальника полиции: фото
23:31
Украину заметет: синоптики объявили штормовое предупреждение
23:17
В России отравителей Скрипаля сделали персонажами детской игры: опубликовано фото
22:59
​Украинцам рассказали, как быть с шокирующими платежками за газ
22:55
В Киеве загорелась квартира с людьми: подробности и видео с места ЧП
22:41
Появилось видео драки мужа Собчак с ее любовником
22:36
В Польше за кровавую драку арестованы двое украинцев: подробности
22:25
Лукашенко взорвал сеть эпичным "обзором" на iPhone: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украина угодила в газовую ловушку Путина: журналист раскрыл хитрость Кремля

среда, 23 января 2019, 03:25

В Москве газовый контракт с Украиной воспринимают как "крючок", на который удалось поймать крупную рыбу.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников "Еспресо".

"Казалось бы, российские представители должны быть заинтересованы в подписании нового контракта с Киевом по европейскому образцу - контракта, который не позволил бы украинской стороне аппелировать к арбитражу, а "Газпрому", напротив, позволил бы получать свои деньги. Но происходит нечто прямо противоположное. Это Украина и Европейский Союз предлагают подписать новый контракт, а "Газпром" хочет оставить старый.

Почему? Ответ на этот вопрос прост. Для Кремля газ - это не только прибыли, это еще и оружие. Энергетическое оружие. И если доходы от нефти используются прежде всего для наполнения бюджета и продления срока существования неэффективного режима Путина, то газ - это средство для давления на соседние страны, это зависимость от Москвы. Нефть - это экономика. Газ - это политика", - считает Портников.

По его словам, Россия "посадила" Украину на "крючок".

"В Москве газовый контракт с Украиной воспринимают как "крючок", на который удалось поймать крупную рыбу. Поэтому и готовы нести потери, судиться в арбитраже, вести переговоры. Потому что уверены - рано или поздно, во всяком случае по завершении строительства "Северного потока-2" крючок сработает. Нужно только подождать.

В Кремле и будут ждать. Следующую встречу представителей Украины, России и ЕС министр энергетики России Александр Новак предложил провести в мае. Расчёт понятен: Москва просто не хочет разговаривать до президентских выборов в Украине. Если победит Юлия Тимошенко - тогда появляется надежда, что новый президент просто не захочет пересматривать контракт, связанный с ее собственными договоренностями и ловушка захлопнется. Если же расчет намерений Тимошенко окажется неверным или действующему главе государства Петру Порошенко удастся сохранить свой пост, тогда Россия просто будет продолжать тянуть время до окончания строительства "Северного потока-2"", - считает журналист.

Он также убежден, что никаких других намерений у Москвы нет, все ее планы "укладываются в одно короткое слово – шантаж".

Как сообщал "Апостроф", в случае неподписания нового договора о транзите российского газа в ЕС через Украину, "Газпром" прекратит транзит. Как следствие, государство недополучит до $3 млрд поступлений ежегодно.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: