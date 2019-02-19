РУС. | УКР.

вторник, 19 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

19:52
ДТП с Зайцевой и Дроновым: названа дата оглашения приговора
19:39
СМИ рассказали, почему Кличко отказал "Аркаде" в застройке Осокорков
19:19
​Путин готовит новую провокацию с украинскими моряками: в России озвучили детали
19:01
​Британия отберет деньги у сына экс-премьера Молдовы: названа причина
18:59
​В Киеве из-за ДТП произошел "транспортный коллапс": фото с места аварии
18:52
У Ляшко назвали первых жертв новшества Кабмина по ФОПам
18:33
​Киевлянка получила два года тюрьмы за "изнасилование": подробности скандала
18:32
Рада должна установить минимальную пенсию не ниже 3000 грн - Бойко
18:15
​Суперлуние 19 февраля: в сети показали яркие фото и видео
18:06
​Скандальное ДТП в Харькове: Дронов выступил в суде с последним словом
18:02
​Сitroen выпустила электромобиль, для которого не нужны права: фото
17:41
"Ихтамнет" Путина приуныл на Донбассе из-за превосходства ВСУ: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Путин готовит новую провокацию с украинскими моряками: в России озвучили детали

вторник, 19 февраля 2019, 19:19

В Кремле готовят действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат плененных украинских моряков Николай Полозов.

"Кремль не оставляет попыток вмешательства в украинские выборы. И если с президентскими выборами остается все меньше времени и достаточно сложно процессуально сделать так, чтобы моряки были использованы как рычаг для вмешательства, то с парламентскими выборами совершенно другая ситуация. Учитывая, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО, не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду", - убежден адвокат.

По его словам, Путин использует плененных моряков в качестве главного козыря.

"Здесь могут быть различные варианты. Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти несколько моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть – нет".

Кремль будет оценивать ситуацию в динамике и уже тогда будет принимать те или иные решения", - рассказал Полозов.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине – адвокат.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Проблем много, помощи мало: о чем Туск будет договари­ваться с Порошенко и Гройсманом

Пыль в глаза: почему курс на ЕС и НАТО не поможет Украине

Новый этап для Украины: как могут измениться отношения с важным соседом

Трамп ухудшает свои позиции в США, а Путин сейчас наиболее опасен - Андрей Пионтковский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: