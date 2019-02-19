​Путин готовит новую провокацию с украинскими моряками: в России озвучили детали

В Кремле готовят действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду.

Об этом "Апострофу" рассказал адвокат плененных украинских моряков Николай Полозов.

"Кремль не оставляет попыток вмешательства в украинские выборы. И если с президентскими выборами остается все меньше времени и достаточно сложно процессуально сделать так, чтобы моряки были использованы как рычаг для вмешательства, то с парламентскими выборами совершенно другая ситуация. Учитывая, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО, не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду", - убежден адвокат.

По его словам, Путин использует плененных моряков в качестве главного козыря.

"Здесь могут быть различные варианты. Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти несколько моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть – нет".

Кремль будет оценивать ситуацию в динамике и уже тогда будет принимать те или иные решения", - рассказал Полозов.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине – адвокат.