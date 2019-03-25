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​Украина в опасности: генерал США назвал цель Путина после Крыма

понедельник, 25 марта 2019, 13:49

Россия не остановится после захвата Крыма, ее следующая цель – Одесса.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Ситуация с захватом Крыма дает сигнал всему миру об агрессивных намерениях РФ.

"Очень опасна (милитаризация Крыма Россией, - ред.), потому что, во-первых, показывает, что они не намерены возвращать Крым Украине. Фактически они говорят остальному миру: "Нас не волнует международное право, не волнует, что вы говорите". Поэтому надо внимательно смотреть и внимательно слушать, и понять, что делает Россия", - пояснил эксперт.

Ходжес убежден, что на полуострове Россия не остановится.

"Во-вторых, то, что они атаковали три украинские военные корабли и захватили моряков, показывает, что они захотят снова использовать силу, если кто-то будет находиться в этих водах (которые не являются российскими территориальными водами). Если они будут считать, что Запад ничего не сделает, тогда, думаю, есть реальная опасность, что они будут сильнее давить на Одессу и затем - в направлении Румынии", - подчеркнул он.

Подробнее о выборах в Украине и воинственных планах России, читайте в материале "Апострофа": Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал.

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