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​В Украине грядет большая война с Россией: в сети назвали дату

понедельник, 25 марта 2019, 10:07

Полномасштабная война между Украиной и Россией может развернуться уже в августе-сентябре этого года.

Об этом написал российский журналист Эдвард Чесноков в Telegram-канале.

"От источника в Киеве поступила информация, что в августе-сентябре на Украине начнётся полномасштабная война с участием России.Источник вхож в круги на Банковой и имеет связи в СБУ.По словам источника, "в российской армии идёт подготовка".

От себя: к этой дате ожидается завершение наиболее сложных технологических процессов строительства "Северного потока-2" и завершение пуска автономной энергосистемы в Калининградской области; более того, на август приходится годовой минимум потребления газа у наших традиционных получателей в Европе", - написал журналист.

Он также напомнил, что в канву событий "логично укладываются сообщения о возможном начале выдачи российских паспортов жителям ЛДНР".

Как сообщал "Апостроф", Россия не упустит возможности вмешаться в выборы в Украине.

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