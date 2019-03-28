​Путин задействует новую тактику против Украины: генерал предупредил Киев

Кремль "атакует" Украина другими методами: с помощью своих сторонников ведет информационную кампанию за пророссийских кандидатов на выборах украинского президента, дальше в ход пойдут кибератаки.

Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"На сегодняшний день можно утверждать, что информации о подготовке Россией новых военных провокаций нет. Даже наши коллеги из европейских стран и США подтверждают, что прямых военных провокаций со стороны РФ или прямых терактов не предвидится, так как Россия сейчас действует другими методами. Путин пытается действовать через своих сторонников в Украине, особенно в южных и восточных областях, чтобы поддержать того или тех кандидатов, которые будут более лояльными к России", - убежден эксперт.

По его словам, с другой стороны, Кремль ведет большую информационную кампанию, которая разворачивается в электронных сетях в поддержку пророссийских кандидатов. Также речь идет о кибератаках.

"Это скрытый, но эффективный формат, который использовался Россией и в США, и в европейских странах. Поэтому этот формат у нас будет активно задействован в плане блокирования сайтов, проникновения в наши системы, запуска туда различных вирусов. Точечные кибератаки будут - но наши спецслужбы готовы этому противостоять, защищая наши серверы и информационные ресурсы, в первую очередь, ЦИК и органов власти", - подчеркнул Маломуж.

Детально читайте в материале "Апострофа": У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине – генерал.