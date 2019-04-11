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Включение Украины усилит Европейский союз - Яценюк

четверг, 11 апреля 2019, 17:53

Гарантированная украинской Конституцией европейская интеграция имеет все шансы укрепить Европу в ее обороне против внешнего противника.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума

Он призвал европейских дипломатов определиться с формулировкой относительно планов Украины по интеграции и реакции Евросоюза на эти амбиции.

"У меня к вам просьба, уважаемые друзья и партнеры из ЕС напишите просто - "Европа хочет видеть Украину членом Европейского Союза", - сказал Яценюк.

Яценюк провел аналогию между членством Украины в Евросоюзе и получением ею безвиза в страны Европы.

"Мало кто верил в то, что это произойдет. У нас был конкретный план. У нас были конкретные решения. И у нас есть конкретный результат. Мы доказали, что если ставим цель - мы ее можем достичь".

По его мнению, расширение ЕС позволит снизить напряженность в восточной Европе, спровоцированную агрессией Кремля.

"Слабость Запада провоцирует силу России. Чем сильнее мы - тем сильнее демократия. Чем мы ближе - тем меньше шансов у диктаторов и разного рода наследников большевизма захватывать территории", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он отметил, что Европейский Союз - это "один из лучших проектов за мировую историю", и включение Украины лишь усилит его.

"Политическая воля каждого европейского политика заключается в том, чтобы защитить будущее объединенной Европы. Чтобы пришел тот момент, когда в большой объединенной Европе появится еще одна страна - Украина", - сказал Арсений Яценюк.

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