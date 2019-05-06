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В Украине рассказали, как нужно говорить с Путиным о Донбассе

понедельник, 06 мая 2019, 01:31
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Украине необходимо принять решение на высшем уровне о диалоге с Россией по Донбассу, однако не объявлять сразу о повестке этого диалога.

Об этом "Апострофу" рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, не обязательно сразу договариваться о сути диалога, однако объявить о его начале – необходимо.

"Почему я в это верю? Я убежден, что России эта война не нужна. Они до сих пор фактически не признали, не включили в свою орбиту, ДНР и ЛНР. Это не случайно, потому что здесь надо не просто включить, а восстановить те разрушения, разруху, которые там произошли. Я не знаю, сколько нужно миллионов, миллиардов долларов. Они это знают. Я надеюсь, что Путин знает. Он амбициозен и не хочет, чтобы выход был таким, мол, Россия уступила", – говорит Кравчук.

Экс-президент считает, что главное – создать для президента России Владимира Путина ощущение, что он не сдался.

"Эти люди, воспитанные в сетях КГБ, разведки, у них такой характер. Поскольку это у него есть, то наше предложение начать диалог могло бы найти в нем отзыв. Мы же не говорим, какой диалог. Если они соглашаются, сразу мы говорим: повестка дня такая-то, мы обсуждаем вопросы прекращения войны. Давайте будем искать пути. Никаких условий и предпосылок мы не принимаем", – отмечает Кравчук.

Он считает, что кроме принципиальных вопросов, таких как территориальная целостность и суверенитет, все остальное можно обсуждать, включительно с возможной автономией для оккупированных районов Донбасса.

"Вот Медведчук говорит, что можно было бы там установить какую-то автономную территорию - автономию полностью, или две автономии - Луганска и Донецка. Это уже, скажем, первый сигнал к тому, что есть какой-то начало. Не федеративное устройство, а автономия. Крым же был автономией? Был. У нас есть опыт? Есть. Значит, можно это уже обсуждать. Какая автономия? Ведь нет классической автономии, единой для всех стран. Мы можем говорить об автономии с определенными признаками, учитывая военные действия и все такое. То есть сейчас я с вами открыто размышляю. У меня нет готового рецепта, готовой схемы. Я думаю над тем, какие шаги нужно делать. Но нужно делать. Другого пути нет", – резюмировал бывший президент.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Леонидом Кравчуком: У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс.

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