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​Зеленский может вернуть Донбасс Украине: в России озвучили вариант

воскресенье, 05 мая 2019, 10:09
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Крым не будет украинским, а вот Донбасс новоизбранный президент Владимир Зеленский может вернуть, если "подойдет с душой".

Такое мнение выразил российский политтехнолог Станислав Белковский в интервью "Обозревателю".

"Крым останется в составе России надолго, не нужно испытывать иллюзий. Донбасс, мне кажется, если удастся убедить его жителей, что это была большая ошибка, их можно быстро интегрировать. И в этом смысле Владимир Зеленский эффективнее Петра Порошенко. Нужно с душой подойти, мол, ребята, вам не кажется, что вы сильно ошиблись? Зеленский для этого более пригоден", - считает эксперт.

Он также убежден, что Россия согласится оставить Донбасс в покое, чтобы выйти с "дурацкого положения".

"Поскольку России нужно выходить из этой дурацкой ситуации, можно найти общий язык. Вот Крым не отдадут — это совершенно точно. А Донбассу нужно просто сказать: "Ребята, давайте по-нормальному поговорим", что, собственно, г-н Зеленский и предлагает", - рассказал Белковский.

К тому же, по его словам, решающая роль по возвращению оккупированных территорий на востоке Украины принадлежит ее жителям.

"По большому счету, если большинство жителей Донбасса решат, что эта истерика была ни к чему, то они вернутся в состав Украины и Россия это признает. Она же никогда не признавала эти территории своей частью. Россия считает Донбасс частью Украины. Поэтому переговоры нужно вести с жителями Донбасса, а не России", - подытожил политтехнолог.

Как сообщал "Апостроф", жителей Донбасса "заманивают" по крымскому сценарию: российскими паспортами и пенсией РФ (всего на 818 грн большей за украинскую).

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