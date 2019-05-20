RU   UA   EN  

понедельник, 20 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 мая

22:48
Сами не справимся: Зеленский попросил у США ужесточить санкции против России
22:27
Уникальный шанс: Украина собирается выйти на новый перспективный рынок вооружений
22:25
Канада - Дания - 4-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:10
Кадыров "разочаровался" в Зеленском и пригрозил захватить Киев
22:04
В Австралии искатель сокровищ нашел огромный самородок: опубликовано фото
21:43
Новичок украинской Премьер-лиги удивил планами на следующий сезон
21:30
В центре Киева авто вылетело на тротуар и сбило пешеходов: фото
21:15
США передали Украине важную военную технику: опубликованы фото
21:00
Великобритания совершила подвиг на чемпионате мира по хоккею
20:43
Стало известно решение суда по скандальному фигуранту дела Гандзюк
20:17
Есть консенсус: появилось неожиданное объяснение решения Зеленского о роспуске Рады
19:51
Главную достопримечательность Парижа закрыли из-за экстремала: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кадыров "разочаровался" в Зеленском и пригрозил захватить Киев

понедельник, 20 мая 2019, 22:10
переглянути новину українською

Президент республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что он "разочаровался" в президенте Украины Владимире Зеленском после его инаугурационной речи в Верховной Раде.

Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

В частности, соратнику президента России Владимира Путина не понравилось заявление Зеленского о возвращении оккупированного Крыма.

"Своей задачей он назвал "возвращение Донбасса и Крыма". Не буду ничего говорить про Донбасс, выдавленный безрассудными действиями руководства Украины. А что касается Крыма, то полуостров в марте 2014 года навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", - утверждает Кадыров.

Он также заявил, что "скорее всего, инаугурационную речь редактировали за океаном, иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства".

"Владимир Александрович, я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!", - заявил президент Чечни.

Кроме того, Кадыров добавил, что "если бы России нужны были чужие земли", то столица Украины якобы уже давно была бы оккупирована.

"Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!", - считает Кадыров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил в Instagram канал, который ранее принадлежал мастеру по маникюру, и сделал его своим личным блогом.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: