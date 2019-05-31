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Конференция Восточного партнерства: эксперты в эфире "Апостроф TV" рассказали о перспективах и проблемах евроинтеграции Украины

пятница, 31 мая 2019, 11:22
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В Вене (Австрия) прошла конференция Восточного партнерства, где ведущие представители ЕС и стран-партнеров обсуждали в том числе и европейскую интеграцию Украины - перспективы страны на вступление, и основные проблемы на этом пути.

Об этом в эфире "Апостроф TV" на Facebook рассказали присутствовавший на конференции старший экономист МЦПИ Егор Киян и коммуникационный директор МЦПИ Павел Вышебаба.

Эксперт отметил, что на конференции среди официальных представителей Украины присутствовал только бывший министр иностранных дел.

"Игнорирование конференции по стороны представителей украинского правительства не дало возможности показать, что страна реально развивается. В Украине сейчас очень специфическая ситуация - потеря контроля над территориями, падение ВВП на 40%, Украина находится в очень тяжелом состоянии экономическом и политическом, следовало эту точку зрения доносить", - отметил он.

Вопрос об агрессивной политике России участники конференции решили обойти, по словам эксперта, некоторые дипломаты даже выразили точку зрения, что "Россию можно видеть партнером".

Относительно настроений в кулуарах он рассказал, что отношение к теме Украины на конференции было "сдержанно позитивным". Полноценный диалог с Украиной, по прогнозам эксперта, в ЕС будет налажен после формирования нового правительства страны.

В то же время среди основных проблем-барьеров на пути евроинтеграции стран Восточного партнерства эксперт назвал плохую коммуникацию ЕС с такими странами, которая порождает скептицизм относительно вступления в ЕС.

"В ЕС плохо налажен диалог со странами Восточного партнерства и его надо улучшать. Высоких входных критериев для стран бывает очень трудно придерживаться, это может создать негативные настроения среди населения, может создаваться антирейтинг, связанный с размытыми критериями. Некоторые страны это подчеркивали - антирейтинг может создать падение доверия к странам ЕС и самой идее евроинтеграции", - рассказал старший экономист МЦПИ Егор Киян.

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