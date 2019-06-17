Без военных миссий: глава Генштаба анонсировал разработку новой стратегии по Керченскому проливу

В Генеральном штабе не планируют больше отправлять корабли украинского морского флота через Керченский пролив, который Россия вопреки нормам международного права считает своими территориальными водами.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью для "Донбасс.Реалии".

По его словам, решение направить военную миссию в воды близ оккупированного Крыма спровоцировало Россию на акт агрессии и захват украинских моряков. Во избежание подобного Украина пока будет пускать через пролив гражданские судна, которые и без того проходят там "каждый день".

"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся… Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", – заявил он.

Глава Генштаба отметил, что во время захвата украинских моряков и судов над ними зафиксированы "провокации с российской стороны".

"Они не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права… Так, как повела себя Россия в Керченском проливе – классификация от нашего руководства была, что это – открытая военная агрессия и я с этим согласен", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья с нарушением границы попал на лодке в воды оккупированного Россией Крыма.