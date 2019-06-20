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Яценюк призвал инициировать заседание Совбеза ООН по делу сбитого МН-17

четверг, 20 июня 2019, 11:43
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Обнародованные доказательства катастрофы МН-17 являются поводом собрать Совет безопасности ООН, где на Россию будет возложена полная ответственность за трагедию.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своем Facebook.

"Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвами российских военных преступников", - написал он.

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве: "Сегодня мы получаем доказательства".

Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акте агрессии: "Наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Яценюк.

"Верю, что справедливость восторжествует. Обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

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