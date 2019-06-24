Зеленский и Путин не встретятся на G20: названа причина

Стала известна причина, по которой встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится во время саммита G20 в Осаке.

О ней сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина отреагировали на дату встречи с Зеленским. В Кремле также усомнились в возможности проведения встречи.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Японии в конце июня.