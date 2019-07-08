RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

16:58
​Названа впечатляющая сумма субсидий, полученных украинцами
16:53
Тарута готовит фундамент для коалиции между "Слугой народа", "Батькивщиной" и "Голосом", - эксперт
16:53
Зеленский, Туск и Юнкер проводят переговоры: онлайн видео трансляция саммита Украина-ЕС
16:47
Ячейка ОПЗЖ в Николаеве заявила о выходе из партии и призвала голосовать за "Оппоблок"
16:41
Известный олигарх Фукс привлек внимание антикоррупционных органов: детали
16:32
Помоги себе сам: Украине посоветовали отвыкать от опеки Запада
16:25
В Киеве разгорелся скандал на саммите ЕС: министр кивает на Гройсмана
16:19
Громкая сенсация: сильнейшая теннисистка планеты покинула Уимблдон
16:03
"Батькивщина" имеет команду профессионалов, которые готовы действовать - Тимошенко
15:58
Нардеп Третьяков рассказал о применении против него "черного пиара" с помощью фейковой газеты
15:56
​Россия выдала в ОБСЕ космический фейк об Украине: в сети истерика
15:50
"Динамо" близко к подписанию одного из своих бывших лидеров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Помоги себе сам: Украине посоветовали отвыкать от опеки Запада

понедельник, 08 июля 2019, 16:32
переглянути новину українською

Украине необходимо проводить важные реформы, чтобы иметь возможность решать свои проблемы и защищаться от российской агрессии самостоятельно.

Об этом "Апострофу" рассказал британский журналист Эдвард Лукас.

По его словам, главные изменения, которые должны произойти в Украине, необходимо проводить самим украинцам.

"Украине нужно свыкнуться с тем, что она должна помочь себе сама. Мы не можем любить Украину сильнее, чем сами украинцы. Основное, что нужно сделать в Украине, должны сделать украинцы. МВФ предоставил финансовую помощь, и Украина прошла через очень трудный период 2014 года. Надо продолжать реформы в энергетическом секторе, критически важные изменения государственного управления и судопроизводства. Надо поощрять заем, чтобы были инвестиции в бизнес. Военная помощь из США - очень необходима", – отмечает Лукас.

В то же время, журналист негативно оценил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Скандальное возвращение России в ПАСЕ было на редкость плохим решением. Теперь мы должны восстановиться от причиненного нам вреда. Я считаю, что западные страны должны выйти из Совета Европы после возвращения туда России. Сейчас очень расшатаны Германия и Франция, Британия и Америка. Поэтому я даже не знаю, чем сейчас является Запад. Поэтому Украине нужно решать свои проблемы самостоятельно", – резюмировал он.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Эдвардом Лукасом: Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама - Эдвард Лукас

Прямые переговоры с сепаратистами: наступит ли Зеленский себе на горло

Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина

Запад отверг первые инициативы Зеленского: что произошло на G20

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: