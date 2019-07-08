Помоги себе сам: Украине посоветовали отвыкать от опеки Запада

Украине необходимо проводить важные реформы, чтобы иметь возможность решать свои проблемы и защищаться от российской агрессии самостоятельно.

Об этом "Апострофу" рассказал британский журналист Эдвард Лукас.

По его словам, главные изменения, которые должны произойти в Украине, необходимо проводить самим украинцам.

"Украине нужно свыкнуться с тем, что она должна помочь себе сама. Мы не можем любить Украину сильнее, чем сами украинцы. Основное, что нужно сделать в Украине, должны сделать украинцы. МВФ предоставил финансовую помощь, и Украина прошла через очень трудный период 2014 года. Надо продолжать реформы в энергетическом секторе, критически важные изменения государственного управления и судопроизводства. Надо поощрять заем, чтобы были инвестиции в бизнес. Военная помощь из США - очень необходима", – отмечает Лукас.

В то же время, журналист негативно оценил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Скандальное возвращение России в ПАСЕ было на редкость плохим решением. Теперь мы должны восстановиться от причиненного нам вреда. Я считаю, что западные страны должны выйти из Совета Европы после возвращения туда России. Сейчас очень расшатаны Германия и Франция, Британия и Америка. Поэтому я даже не знаю, чем сейчас является Запад. Поэтому Украине нужно решать свои проблемы самостоятельно", – резюмировал он.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Эдвардом Лукасом: Украине пора осознать, что она должна помочь себе сама.