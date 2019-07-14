Известный журналист рассказал, как Кремль пытается вернуть несуществующую Украину

Так называемый телемост, который должен был пройти на телеканалах NewsOne и "Россия 24", демонстрирует, что в Москве хотят вести диалог с Украиной, к которой они привыкли и которой давно уже не существует.

Об этом в своей колонке для "Радио Свобода" пишет Виталий Портников.

Телемост превратился в специальный проект другого российского государственного телеканала – "Россия 1". По словам Портникова, этот проект должен был показать как россияне и украинцы стремятся говорить друг с другом, однако им якобы мешают.

"Но в результате гора родила мышь. Советскую мышь. Оказалось, что с современной Украиной, которая появилась в результате Майдана, российской агрессии и событий, произошедших вследствие этого, кремлевские пропагандисты разговаривать не хотят и не умеют. Я бы даже сказал - они не подозревают о ее существовании. В Москве хотят вести диалог с той Украиной, которой уже давно нет - с советской Украиной. И поэтому отчаянно ищут в соседней стране ее приметы", – отмечает журналист.

Портников также подчеркивает, что в России отказываются видеть и вспоминать о нападении российских войск на Донбасс и Крым, гибели украинцев и пленных в тюрьмах РФ.

"Никто обо всем этом во время телемоста даже и не думал говорить. Украина - как объяснил гостям в студии советский киноактер Владимир Конкин - это песня. Вот никакое не государство, а просто песня, которой можно развлекать присутствующих. А перед песней какие обязательства... Именно так они представляли себе Украину все советские годы - песни, танцы, вареники, борщ. Фольклорный народ для российских веселья. Не такой, конечно, колоритный, как грузины с их хачапури и Киндзмараули. Но для концерта и обеда - в самый раз. Именно поэтому такие же советские люди в Кремле были убеждены, что ни украинцы, ни грузины к сопротивлению не способны. Что их функция - быть декорацией и кухней в имперском интерьере. И когда оказалось, что это очередной российский миф, российские пропагандисты не хотят от него отказываться", – пишет Портников.

"Они не хотят извиниться перед родственниками тех, кого убили, покалечили, оставили без крыши над головой, кому сломали жизнь российские руководители, их солдаты и их наемники. Они не хотят даже поговорить об этом. Они хотят, чтобы украинцы снова пели, танцевали и готовили. Собственно, об этом и был "телемост", – резюмировал журналист.

Напомним, подробнее о неудавшемся телемосте читайте в материале "Апострофа": Разрушенный телемост: как украинцы остановили "пробный шар" кума Путина.