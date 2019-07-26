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Может потерять все: названы три сценария ухода Зеленского

пятница, 26 июля 2019, 12:26
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Российский политолог Станислав Белковский утверждает, что в Кремле есть "сценарий ЗЭН" – "Зеленский - это ненадолго" относительно новоизбранного президента Украины.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": "Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может всеисправить".

По мнению политолога, у российского президента "действительно была программа влияния на украинские выборы" и она частично или целиком реализована успешно – несмотря на отсутствие внятной программы в парламент прошли некомпетентные лица, либо откровенные сторонники действий Кремля. Белковский утверждает, что этого Путин добился с помощью вмешательства в украинские выборы.

Эксперт при этом отметил, что в Украине – не "фашизоидная диктатура", соответственно общество может оперативно реагировать на события в политической и общественной жизни. Именно за счет этого Зеленский может и утратить пост президента страны.

"Если Зеленский не воспользуется презумпцией доверия, то, во-первых, из его фракции может выйти большое количество депутатов, и он потеряет большинство. Во-вторых, может начаться процесс импичмента. В-третьих, у свободных украинцев всегда в запасе есть механизмы выхода на улицу и смены власти не на выборах. И самый цивилизованный мирный сценарий - просто смена президента по окончании пятилетнего срока", - говорится в материале.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что набрав на выборах в Верховную Раду "далеких от политики людей",Украина переняла у России "самый худший опыт".

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