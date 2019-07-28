Россия выбивает кеглю за кеглей: что делать Украине с купленной Кремлем ПАСЕ

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая проголосовала за возвращение в организацию России, уже не является полезным органом для противодействия российской агрессии.

О ней он сказал в интервью "Укринформу".

На замечание журналиста, что Россия фактически перекупила эту организацию и идет шаг за шагом, выбив первую кеглю, Бабин ответил:

"Во-первых, мы должны минимизировать взаимодействие с ПАСЕ. Любые общественные мероприятия, кроме мероприятий по осуждению агрессора, любые советы этой Парламентской Ассамблеи, кроме тех, которые могут быть полезными в условиях войны - для нас уже не имеют никакого смысла. Единственное важное направление - это формирование Конгресса региональных и местных властей Совета Европы, там нам следует быть бдительными. Кроме того, сейчас будет избрание судьи ЕСПЧ от Украины. То есть, определенные кадровые вопросы - и все.

Полностью игнорировать заседания, быть там в каком-то минимальном формате, когда нам нужно - это политико-правовое решение, которому мы должны следовать", - сказал он.

"Сейчас мы должны констатировать, что ПАСЕ уже не является полезным органом для противодействия российской агрессии. Да, мы можем там вести какие дебаты, с теми же россиянами, разоблачая публично их преступления, как мы это делаем в ОБСЕ, но это будет иметь ограниченный характер. В настоящее время та же ОБСЕ оказалась более сбалансированной и имеет значительно больший функционал и пользу, чем Совет Европы", - подчеркнул Бабин.

Комментируя политическое поражение россиян в ПА ОБСЕ, где был принят ряд антироссийских резолюций и продемонстрирована международная солидарность с Украиной, эксперт отметил:

"Я бы не очень хвастался этой "великой победой" в ПА ОБСЕ. Конечно, это хорошо, и это хорошая традиция, ведь ПА ОБСЕ с 2014 года одобряет резолюции по вопросам российской агрессии. Ее резолюции, как и подобные резолюции в ПАСЕ, полезны, но они также имеют ограниченный формат действия.

С другой стороны, мы увидели ситуацию, когда представители одних и тех же стран голосовали "против" Украины в Страсбурге, и "за" Украину в Люксембурге. У меня просто гипотеза, что в Страсбург уже российские деньги пришли, а ОБСЕ россияне оставили на потом. Посмотрим, что будет в следующем году. Поэтому я бы не был таким оптимистом, русские и дальше будут пытаться выбивать эти кегли одна за другой".

Как сообщал "Апостроф", страны проголосовавших против возвращения России в ПАСЕ, хотят разработать общий фронт.

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