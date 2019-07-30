Зачем России провокации в Азовском море: генерал дал четкий ответ

Российская Федерация устраивает провокации в Азовском море, чтобы отследить реакцию Украины и ее союзников, в частности США.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Так, 27 июля стало известно, что с российских кораблей светили в лица украинских моряков неизвестным лучом зеленого цвета.

"Это похоже было на лазерные лучи. Розовые или красные они использовали на линии соприкосновения где-то полгода назад. Это запрещенное оружие, которое влияет на сетчатку глаза - поражает ее вплоть до слепоты. Такие лучи были замечены впервые. Если подтвердится, что это лазер, то надо фиксировать такие факты и отправлять в международные инстанции по борьбе с незаконными видами оружия", - отметил Романенко.

Он добавил, что Кремлю не уместно больше обострять ситуацию - россияне хотят показать себя миротворцами, которые ведут борьбу за мир на Донбассе, но на своих условиях.

Больше читайте в материале "Апострофа": Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко.