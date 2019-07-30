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Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Путин пытается давить на Украину, но идти на новые конфликты смысла ему нет

Дмитрий Малышко вторник, 30 июля 2019, 19:02
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Путин пытается давить на Украину, но идти на новые конфликты смысла ему нет Фото: Евгений Котенко / Апострофф

Россия пытается установить полный контроль над Черным морем, но ей не хватает экономических и военных ресурсов. Украине же остается фиксировать нарушения со стороны РФ и действовать в правовом поле. Об этом в блиц-интервью "Апострофу" рассказал экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант ИГОРЬ РОМАНЕНКО.

- 27 июля появилось сообщение, что с российских кораблей светили в лица украинских моряков неизвестным лучом зеленого цвета. Однако об изменениях состояния здоровья украинские военнослужащие якобы не сообщали. Что это могло быть за облучение?

- Это похоже было на лазерные лучи. Розовые или красные они использовали на линии соприкосновения где-то полгода назад. Это запрещенное оружие, которое влияет на сетчатку глаза - поражает ее вплоть до слепоты. Такие лучи были замечены впервые. Если подтвердится, что это лазер, то надо фиксировать такие факты и отправлять в международные инстанции по борьбе с незаконными видами оружия.

- Для чего это делалось?

- Известно, что россияне используют любые возможности, чтобы оказывать давление на Украину и другие страны, с которыми у них напряженные отношения - страны Балтии, Польша. Им нечего предложить в экономическом плане, поэтому они используют военное, экономическое и политическое давление. После задержания нашими СБУ, пограничниками и военной прокуратурой танкера, который преграждал проход наших кораблей в Керченском проливе, они отреагировали, как могут. Тем более, что моряков отпустили, относительно судна ведется сбор доказательств, что именно оно преграждало. Специалисты работают над собранными аудио записями и найденными документами.

- Почему Украина отпустила моряков? Можно было бы обменять их на наших военнопленных.

- Я боялся, что власть поддастся большому соблазну их задержать и организовать обмен на задержанных Россией. Но известно, что люди, которые были на танкере - не принимали участие в блокировке под мостом наших кораблей и буксира.

Россияне не дураки, они думают о том, как спрятать концы в воду. Они сменили собственника танкера, название, экипаж. Они отправили его на ремонт в Измаил, там это делается эффективно, быстро и дешево. Но, возможно, в этом и был провокационный характер - это покажет время. Хотя они больше проигрывают от ситуации, чем выигрывают.

Если бы мы сказали - "не важно, виновны они или нет, мы их захватили и делаем обмен", - то эти действия согласно морскому и общему международному праву подпадают под статью "терроризм". И россияне об этом сразу заявили. Но если мы строим правовое государство, то скатываться на уровень россиян - террористов и нарушителей международного закона - было бы неправильно. Тем более в деле, где мы настаиваем на своей правоте.

- Насколько существенно сейчас обострение в Азовском море?

- Пока речь только об освещении лучами. Россияне отслеживают реакцию Украины, ее союзников, в частности, реакцию американского посольства. Поэтому им не уместно больше обострять ситуацию. Потому что они хотят показать себя миротворцами, которые ведут борьбу за мир в Донбассе, но на своих условиях.

- Сейчас появилась информация, что Россия собирается блокировать часть акватории Черного моря - в частности, нейтральные воды. Ведь еще 20 лет назад Путин заявлял, что "Россию выдавливают из Мирового океана".

- Я думаю, что это очередной этап нарушений международного морского права. Несколько веков назад появилось высказывание, что Британия - владычица морей и океанов. Да, на сегодня и она, и США поддерживают свой статус, свои военно-морские силы. Например, британцы отреагировали на конфликт в Оманском заливе с участием Ирана и отправили туда свои военные корабли. Они относятся к таким событиям очень болезненно.

Чаша накопления нарушений со стороны России на грани. Если добавится еще и Черное море, то будет уже с верхушкой - и потечет. Чего больше всего боятся россияне? Отключения от SWIFT и других международных платежных систем; решительных действий в отношении российских нефти и газа; запрета захода в порты и захвата российских судов за нарушение.

Однако россияне в последнее время пытаются разорвать круг противостояния, стать "белыми людьми", зайти на международный Олимп - это и возвращение в ПАСЕ, и возвращение со своим флагом на международные спортивные игры. Поэтому России нет смысла провоцировать дальше.

- Смогли бы россияне реализовать идею с блокировкой Черного моря?

- Россияне пытаются, но у них нет экономической и военной мощи. На их фоне очень активно развивается Китай. В юго-восточной части мирового океана, на Дальнем Востоке.

А вот Путин с мультиками прорекламировал новое оружие. Но, как видите, "лошарики" погибли, потому что спасали, как было сказано на их похоронах, мир от катастрофы планетарного масштаба. По одной из версий, многотонная субмарина с атомным двигателем и ядерным оружием вышла из строя и "лошарики" должны были вернуть ее под контроль.

Россиянам не хватает денег на разработку системных научных подходов. В космической отрасли у них тоже наблюдаются постоянные серьезные срывы. Они не могут выбраться из этого состояния, потому что это уже система.

- Появилась информация, что блокировки в Черном море совпадают с пролеганием газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", которые собиралась в свое время строить Россия. Может ли Путин договориться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и разделить на двоих Черное море?

- Вряд ли. Турция - это страна НАТО и там не позволят это сделать. Несмотря на то, что Эрдоган пересадил десятки тысяч оппозиционеров после мятежа, его сторонник впервые проиграл выборы мэра Анкары. Это очень важный политический показатель - Эрдоган в свое время, 7 или 8 лет тому, сначала стал там мэром, а затем президентом. Турки уже устали от авторитарного управления страной.

Хотя недавно Турция закупила у России С-400. Но в этом виновата Америка - Барак Обама не предоставил им Patriot, Дональд Трамп тоже не дал. С другой стороны, американцам было бы полезно всесторонне изучить этот комплекс, хотя Россия и комплектует экспортные вооружение наиболее устаревшими образцами. С советских времен в России техника противовоздушной обороны, к которой и я имел отношение, была одной из самых передовых в мире. Но любая оборона проигрывает силам атаки.

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