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Сколько крымчан наказали за отказ служить в армии Путина: названы цифры

понедельник, 05 августа 2019, 21:40
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С начала 2019 года в оккупированном Крыму было возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 — на рассмотрении", - сообщает КПГ.

Отмечается, что только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69.

Подчеркивается, что после оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

"Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - отмечают правозащитники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 августа в селе Тимирязево (Джанкойский район) оккупированного Крыма был застрелен Эльмар Куртсеитов - племянник делегата Курултая крымскотатарского народа Рустема Эннанова.

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