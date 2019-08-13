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Зеленский уволил переговорщика, который требовал остановить "минский процесс"

вторник, 13 августа 2019, 15:59
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Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ от 19 июня, уволив Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Документ опубликован на сайте президента.

Безсмертный продержался на этой должности чуть больше месяца.

Напомним, 10 августа Безсмертный заявил о необходимости остановки переговорного процесса в "минском формате", чтобы привлечь к ответственности виновных в срыве режима тишины на Донбассе и убийстве 4 украинских бойцов.

"Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в "минском процессе" до того момента, пока не соберется "нормандский формат" и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предусматривают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы", – заявил Безсмертный.

Он отметил, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать, так как иначе "режим тишины" не будет установлен.

Как сообщал "Апостроф", недавно на Донбассе боевики снова нарушили режим тишины. В результате погиб боец Нацгвардии, 25-летний снайпер Роман Романенко.

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