Боевики ДНР передали тело 25-летнего украинского снайпера: появились фото и видео

Боевики так называемой ДНР передали 13 августа украинской стороне сильно изувеченное тело 25-летнего снайпера из полка "Азов" Романа Романенко с позывным "Бич".

Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в соцсетях и СМИ.

В одном из пабликов также были опубликованы шокирующие кадры с убитым Романом.

В пресс-службе "Азова" сообщили, что Роман погиб при выполнении боевого задания - подорвался на вражеском фугасе.

Роман родился и вырос в Днепре, в "Азове" служил с конца 2015 года в должности снайпера. Являлся командиром одного из снайперских отделений. Когда на Светлодарской дуге в марте этого года командир группы снайперов получил тяжелое ранение, "Бич" был одним из бойцов, которые спасли ему жизнь.

Подчеркивается, что боевики трое суток не отдавали тело Романа, распространяя ложные данные касательно гибели бойца. Азовцы трижды пытались эвакуировать погибшего побратима, но им мешали прицельные обстрелы противника. Оккупанты, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело снайпера.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в клинической больнице Днепра в результате тяжелых ранений умер командир взвода ВСУ Дмитрий Дашковец. Известно, что он долгое время служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.