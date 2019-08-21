В Германии отреагировали на громкое заявление Трампа о возвращении России в G8

Обсуждение вопроса о возвращении России в "большую восмерку" (G8) можно начинать только после того, когда будет видна перспектива устранения причин возвращения к формату "семерки" (G7).

Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата", - сказал он.

"Мы приняли к сведению то, что президент США хочет обсудить тему [на саммите G7] в Биаррице", - отметил Зайберт.

Он обратил внимание на то, что решение о возвращении к G7 было принято в свете незаконной аннексии Крыма и "дестабилизации ситуации" на востоке Украины.

"Обе причины существуют до сих пор", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса, что вызвало резкую реакцию Украины - украинская делегация решила прекратить свое участие в организации, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.