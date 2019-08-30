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Обмен пленными: в сети показали список людей, которых отпустила Россия

пятница, 30 августа 2019, 06:41
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В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В сети опубликовали фамилии освобожденных украинских пленных.

Список опубликовали в Telegram-канале Klymenko Time.

При этом уточняется, что по Роману Сущенко, Евгению Панову, Александру Кольченко, Станиславу Клыху пока точной информации о том, что их обменяли, нет.

"Суммарно было бы 32 человека, в ГПУ в последний раз говорили о формуле "35 на 35". Возможно, недостающие 7 человек будут во второй части обмена", - добавляют в Telegram-канале.

Накануне обмена стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".

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