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"Слуга народа" сделала странное заявление по обмену пленными и главному фигуранту дела MH17

среда, 04 сентября 2019, 13:44
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украине следует выдать России свидетеля по делу катастрофы МН-17 Владимира Цемаха в рамках процедуры обмена.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Главком".

Она поставила под сомнение информацию, что Цемах действительно ключевой свидетель, предположив, что таким статусом его наделили именно в Кремле, чтобы задержать процедуру обмена.

"Я не верю России. Они будут пытаться нас обмануть, и не только нас. Если произойдет такой обмен, и такое действие будет вынужденным (передать России Цемаха) ... Почему он ключевой свидетель, почему важная персона? Вы о ней знали еще год назад? Потому что Путин так сказал, что нам это нужно? Но даже он не сказал, это СМИ объявили его", - отметила нардеп.

По мнению Верещук, позиция международных партнеров в вопросе обмена указанного лица является второстепенной, поскольку и Нидерланды и Германия и Франция начали делать шаги навстречу России.

"Я прочитала, что Нидерланды категорически против, чтобы отпускать свидетеля. Но когда они голосовали за возвращение России в ПАСЕ, когда они не голосовали за то, чтобы на РФ санкции наложить, когда их фирмы участвовали в строительстве так называемого "Крымского моста", чем они думали? Они думали о том, что МН-17 с голландцами на борту погиб? Никто об этом не говорит. Мы в этой цепи бенефициаров сейчас самое слабое звено. Свои политические дивиденды получает Макрон, Меркель, Трамп - все, кроме Украины", - подчеркнула нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене фигуранта дела о сбитом на Донбассе MH17 Владимира Цемаха.

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