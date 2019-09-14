У Зеленского заявили про "соседские" отношения с Россией: опубликовано видео

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что несмотря на агрессию России, с ней нужно искать способ сосуществования.

Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Единственное, что я могу сказать, что лично для меня Россия - агрессор. Но это никак не отменяет того, что Россия - наш самый большой сосед. Просто нужно осознать, как сосуществовать с этой страной в будущем", - сказал премьер-министр Украины.

Он отметил, что не может обсуждать сценарии противодействии российской агрессии, но со стороны правительства лучшим ответом, по его мнению, будет создание условий для быстрого экономического роста.

"Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ агрессору - наш собственный успех. Мы как правительство точно будет концентрироваться на том, чтобы сделать Украину максимально успешной страной, - это наш асимметричный ответ любой агрессии", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава МИД Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать оттепель в отношениях с Россией для установления мира на Донбассе.