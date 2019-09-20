Когда и где Зеленский встретится с Трампом: официальное заявление

Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщали СМИ, встреча состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-посол США в Украине Стивен Пайфер дал необычный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом.