RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 сентября

18:23
Глава МИД опроверг информацию о конфликте с Нидерландами из-за Цемаха
18:19
В 2,5 раза превышает годовой доход: у скандального прокурора Стороженко нашли автопарк и недвижимость
18:19
Елена Кравец записала эмоциональное видео о закулисье "Танців з зірками"
18:12
​Стало известно о чем Украина, Россия и ЕС договорились на переговорах по газу
18:09
Суд вынес вердикт по минеру с моста Метро в Киеве
18:02
Выжгли напалмом из страны: Гонтарева ответила на вопрос о возвращении в Украину
18:00
Закон о частном космосе создаст в Украине конкурентный рынок - глава Firefly Aerospacе Макс Поляков
17:49
​Зеленский объявил решение по "евробляхам"
17:37
В МИД объяснили, что за "формулу Штайнмаера" готовы подписать
17:34
Скорые не могут проехать: "герой парковки" в Киеве заблокировал больницу, фото
17:27
Брэд Питт объяснил, почему подружился с Канье Уэстом и зачем ходил на его проповедь
17:06
В ряде областей Украины протестовали против продажи земли иностранцам: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда и где Зеленский встретится с Трампом: официальное заявление

пятница, 20 сентября 2019, 17:05
переглянути новину українською

Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщали СМИ, встреча состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", экс-посол США в Украине Стивен Пайфер дал необычный совет президенту Украины Владимиру Зеленскому перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: