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​В ЕС приняли громкое решение по "деньгам Януковича": появились подробности

вторник, 15 октября 2019, 11:14
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Суд Латвии принял решение конфисковать 30 миллионов долларов США, связанных с украинскими чиновниками времен президента Виктора Януковича – их происхождение было признано преступным.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - заявили в ГПУ.

Также в прокуратуре подробнее рассказали о том, как в Латвии началось расследование относительно "средств Януковича" в 2015 году.

Согласно заявлению ГПУ в данный момент между правительствами Украины и Латвии должен быть согласован процесс передачи указанных средств в украинский бюджет.

"Указанные средства начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украине будет решаться на межправительственном уровне", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее пресс-секретарь Виктора Януковича заявил о частичном снятии санкций ЕС с экс-президента Украины. В пресс-службе Суда ЕС спустя несколько часов опровергли эту информацию.

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