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Снятие санкций с Януковича: суд ЕС сделал важное уточнение

вторник, 24 сентября 2019, 14:39
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Персональные санкции, введенные Евросоюзом против экс-президента Украины-беглеца Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе.

Об этом сообщили в пресс-службе Суда ЕС, передает Укринформ.

Напомним, о том, что санкции с Виктора Януковича могут быть сняты заявил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир. При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Сами санкции были наложены в 2018-2019 годах. Отметим, правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео знаменитого "покушения" на Януковича, которое произошло ровно 15 лет назад 24 сентября 2004 года на Прикарпатье.

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