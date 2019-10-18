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"Еврооптимисты" призвали нардепов запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

пятница, 18 октября 2019, 18:07
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Верховная Рада Украины должна отменить решение об импорте электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси из-за угрозы евроинтеграции Украины и отмены международных санкций против РФ.

Об этом говорится в заявлении объединения "Еврооптимисты", размещенном на официальной странице в Facebook.

Объединение "Еврооптимисты" отметило, что импорт электроэнергии из РФ и стран СНГ в Украине несет в себе ряд экономических, политических и безопасностных рисков, нарушает обязательства Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС).

"Нарушение евроинтеграционных обязательств Украины в части энергетики, а именно, интеграция объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) в общеевропейскую энергосистемы ENTSOE предусмотрена соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Прямые двусторонние договоры с РФ будут тормозить процесс отсоединения от РФ и Беларуси и интеграции с рынками ЕС. И более того, перед внесением соответствующих изменений в закон, должны были пройти консультации с ЕС", - говорится в заявлении.

"Еврооптимисты" отмечают, что импорт из РФ может привести к отмене международных санкций против страны-агрессора.

"Решение закупать электроэнергию в РФ по заниженным ценам у лиц, находящихся под действием санкций США, может стать основанием для ослабления или отмены санкций в отношении РФ", - говорится в заявлении.

Также они обратили внимание на угрозу энергетической безопасности Украины, если страна не отсоединится от сети РФ и Беларуси.

"Еврооптимисты" призывают ВРУ отменить решение относительно импорта электроэнергии из РФ как такое, которое носит в себе угрозы энергетической безопасности государства, подрывает доверие стран - партнеров и ЕС", - отмечается в заявлении.

18 сентября Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который была пролоббированная правка - позволить закупать украинским потребителями электроэнергию из стран СНГ по двусторонним договорам. По словам автора правки Андрея Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Украина с 2015 году не импортировала электроэнергию из РФ. 1 октября 2019 года была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Ранее народный депутат Украины, бывший председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Он подчеркнул на недопустимости ведения бизнеса со страной-агрессором.

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