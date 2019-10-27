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В Украину прибыли важные гости из ЕС: появились подробности

воскресенье, 27 октября 2019, 11:45
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В пятницу, 25 октября, эксперты Венецианской комиссии прибыли в Украину для изучения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Эксперты прибыли в Киев и встретились с заместителем министра Василием Боднаром, который заверил гостей в том, что Украина гарантирует защиту прав национальных меньшинств.

"Василий Боднар акцентировал внимание собеседников на том, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины в соответствующих сферах общественной жизни, а также обеспечение их прав в широком смысле определяется новым законом о нацменьшинствах, который должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 июля в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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